Den beiden Hauptverdächtigen - sie sollen kurz vor Weihnachten den Überfall begangen haben - wirft die Staatsanwaltschaft schweren Raub vor. Außerdem sind der mutmaßliche Anstifter sowie eine Beitragstäterin angeklagt, sagte Gerichtssprecherin Birgit Falb zur APA.

Am Vormittag des 21. Dezember 2017 soll das Duo den Juwelier in der Eisenstädter Fußgängerzone überfallen haben. Einer der beiden Täter schlug mit einer Axt eine Vitrine ein, um Armbanduhren zu erbeuten. Der Coup wurde allerdings rasch beendet. Beide wurden noch in der Nähe des Tatortes gefasst. Ihre mutmaßlichen Komplizen nahm die Polizei am selben Abend in Niederösterreich fest, als sie in Richtung Tschechien unterwegs waren.

Laut Falb verantworten sich die Hauptverdächtigen geständig. Der dritte Angeklagte, der das Duo angestiftet haben soll, bestreite jede Beteiligung, sagte die Sprecherin des Landesgerichts Eisenstadt auf Anfrage. Die mutmaßliche Beitragstäterin, die damals im nahen Schlosspark gewartet haben soll, um die Beute zu übernehmen und nach Litauen zu bringen, zeige sich ebenfalls geständig, hieß es. Alle vier Angeklagten befinden sich seit ihrer Festnahme in Untersuchungshaft. Der Prozess ist von 8.30 bis 12.30 Uhr anberaumt.