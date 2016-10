Eisenstadt und die Hotels – ein immer aktuelles Thema. Fakt ist, dass die Landeshauptstadt zu wenig Hotelbetten für Urlauber und Tagesgäste hat.

Umso mehr wird das Thema angeheizt, dass das Parkhotel in Eisenstadt schließen soll.

Doch die Eigentümer geben Entwarnung, Matthias Zachs, Geschäftsführer der IVB: „Eines vorweg: Das Hotel im Stadtzentrum bleibt auf jeden Fall bestehen und wird weitergeführt.“

Zachs erklärt weiter: „Tatsache ist, dass der jetzige Pächter des Parkhotels an uns herangetreten ist und erklärte, dass er sich durchaus vorstellen kann, das Parkhotel in neue Hände zu geben.“ Und erklärt abschließend: „Wir sind mit Interessenten in Kontakt, der Wechsel wird nicht von heute auf morgen passieren. Das Parkhotel wird es auf jeden Fall weitergeben.“