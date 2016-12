SPÖ und FPÖ verlassen Sitzung: Kinobau verzögert sich .

Gestern Abend fand in Eisenstadt eine Gemeinderatssitzung statt, in der Entscheidungen für die Errichtung des Kinos gefällt hätten werden müssen. Dies wurde von den Gemeinderäten der SPÖ und FPÖ verhindert – sie verließen vorzeitig die Sitzung und verhinderten so die Beschlüsse.