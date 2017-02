Nach einer heftigen Auseinandersetzung am Montag-Abend in einem Asylwerberheim in Eisenstadt musste die alarmierte Polizei einen 17-jährigen Afghanen, der mit zwei Syrern (19 und 27 Jahre alt) in Streit geraten war, festnehmen.

Zuvor hatten die Beamten den jungen Mann gleich mehrfach der Unterkunft verwiesen - der 17-Jährige kehrte jedoch immer wieder in das Asylheim zurück und verhielt sich dabei äußerst aggressiv. Bei der dritten Wegweisung klickten schließlich die Handschellen, und der Afghane wurde in das Polizeianhaltezentrum Eisenstadt eingeliefert.