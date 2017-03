Nachdem sich der neue Tourismusverband Eisenstadt Leithaland am Dienstag der vergangenen Woche konstituiert hat, arbeitet der neue Obmann Jochen Lehner eifrig daran, den neuen Verband zum Laufen zu bringen.

„Zunächst kümmern wir uns einmal um die Infrastruktur, das ist die Hauptsache: Personal für das Tourismusbüro in Eisenstadt, außerdem werden eine neue Homepage und neue Infofolder erstellt“, zeigt er sich motiviert.

„Stellenwert bekommen, der uns zusteht“

Der neue Obmann will „erreichen, dass sich alle vertretenen Gemeinden, alle Betriebe, aber auch alle touristischen Institutionen, also Stadtmarketing, Kulturservice Burgenland und Festivalveranstalter aufeinander abstimmen – so haben wir alle was davon.“

Lehner weiter: „Wir wollen Touristen und Festivalbesucher in die Stadt ziehen. Denn floriert der Tourismus, florieren die Geschäfte – über die eigenen Gemeindegrenzen hinaus.“ Ein weiteres Ziel: „Wir wollen erreichen, dass Eisenstadt als Landeshauptstadt beim Burgenland Tourismus den Stellenwert bekommt, der uns zusteht, und bieten Zusammenarbeit an“, so Lehner.

Zusammenarbeit soll auch im Verband selbst großgeschrieben werden: „Ich will alle Vorstandsmitglieder verstärkt in die Arbeit einbinden. So können die Gemeinden sich und ihr Angebot optimal vernetzen.“

Mittelfristig plant Lehner: „Wir wollen Eisenstadt zur Ganzjahresdestination machen und hoffen auch auf etwaige Hotelprojekte, denn wir brauchen Unterkünfte.“