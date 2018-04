Am vergangenen Mittwoch brach aus vorerst unbekannter Ursache in einer Gaststätte in Trausdorf an der Wulka (Bez. Eisenstadt-Umgebung) ein Brand aus. Die Feuerwehr Trausdorf/Wulka war mit 20 Mann/Frau und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Nach dem „Brand aus“ wurden die kriminaltechnischen Untersuchungen durch die Beamten der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Burgenland unverzüglich aufgenommen.

Wie von den Experten festgestellt, hat der Brand im Dachbereich in unmittelbarer Nähe eines Rauchabzugrohres seinen Ursprung genommen. Nach Bewertung sämtlicher möglichen Brandentstehungsursachen wurde die Feststellung getroffen, dass mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein elektrischer Defekt in der Verkabelung am Rauchabzug zum Brandausbruch geführt hat.

Aufgrund der Brandausbreitung im Dachbereich der Gaststätte und der massiven Schwelgasniederschläge ist eine Schätzung der Schadenshöhe noch nicht möglich.