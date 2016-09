Ein 65-jähriger Mann aus Ungarn wollte Sonntag Früh auf einem Flohmarkt im Stadtgebiet von Eisenstadt einen Spazierstock anbieten. Bei einer Überprüfung des Stockes durch zwei Polizisten, stellte sich heraus, dass es sich um eine verbotene Waffe handelte.

Der Stockgriff war abschraubbar und es war eine Messerklinge in der Länge von 36 cm daran befestigt. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Der Verkäufer gab an, nicht gewusst zu haben, dass dieser Gegenstand in Österreich verboten sei. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.