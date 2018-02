Vier Verdächtige, die im Dezember am Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Eisenstädter Fußgängerzone beteiligt gewesen sein sollen, bleiben weitere zwei Monate in Untersuchungshaft. Das ist das Ergebnis der am Donnerstag durchgeführten Haftprüfungsverhandlung, teilte das Landesgericht Eisenstadt auf APA-Anfrage mit.

Einer der Beschuldigten habe überhaupt auf die Haftprüfungsverhandlung verzichtet. Zwei Männer hatten am 21. Dezember das Juweliergeschäft betreten, einer schlug mit einer Axt eine Vitrine ein. Die Flucht der Verdächtigen, die mehrere Armbanduhren erbeutet hatten, war rasch zu Ende. Beide wurden noch in der Nähe des Tatortes gefasst. Ihre mutmaßlichen Komplizen gingen der Polizei am selben Abend in Niederösterreich ins Netz, als sie in einem Auto in Richtung Tschechien unterwegs waren.