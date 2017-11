Die Kinder schreiben ihre Wunschzettel und geben sie bei ihrer Hilfsorganisation, wo sie registriert sind, ab.

Die Herzensfinder finden dann Menschen, die bereit sind die Rolle des Christkinds zu übernehmen und das Gewünschte zu kaufen, einzupacken, beschriften und bei uns wieder abgeben.

Am 23. Dezember 2017 findet durch die Herzensfinder, die Übergabe bei der Team Österreich Tafel in der Rusterstaße/Industriestraße, an die Familien statt.

Ziel ist, dass so viele Kinder wie möglich ihren Herzenswunsch unterm Christbaum finden.