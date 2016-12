Zwei Unfälle an zwei Tagen .

In der Eisenstädter Ruster Straße ist es am Dienstag und am Mittwoch zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. In beiden Fällen gingen die Unfälle glimpflich aus. Wie es vonseiten der Freiwilligen Stadtfeuerwehr Eisenstadt heißt, wurde bei beiden Unfällen niemand verletzt.