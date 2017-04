„Wir suchen den ‚Schani 2017‘“, erläutert Bürgermeister Thomas Steiner. Die Kunden der Schanigärten erhalten Wahlkarten, können ihren Lieblings-Schanigarten wählen und die Karte anschließend abgeben.

Obendrein gibt es auch heuer viele Aktionen in der Innenstadt: Jeden Freitag gibt es Obst und Gemüse aus der Region am Wochenmarkt, vom 27. bis 29. April gibt es auch einen italienischen Spezialitätenmarkt.

Wer gern unter Leuten ist, wird sich am EisenStadtFest – heuer am 2. und 3. Juni – ebenso wohl fühlen wie bei den Wein & Genusstagen von 23. bis 27. August oder beim Martinikirtag am Landesfeiertag, dem 11. November.

Der Pulverturm wird zum Schauplatz für Kulturbegeisterte beim Konzert von Haydn Brass am 24. Juni, bei der Silent Disco „Il Mondo Della Luna“ am 9. Juni und 5. August und beim Theater im Turm am 2. September.