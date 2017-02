Im Rahmen der didacta in Stuttgart, der weltgrößten Fachmesse für Bildung, wurde die Virtuelle PH, die an der Pädagogischen Hochschule Burgenland in Eisenstadt angesiedelt ist, für das Kooperationsprojekt OTA (Online Tutorin Ausbildung) mit dem eLearning Award 2017 ausgezeichnet.

Mit dieser Zusatzausbildung in Zusammenarbeit mit der Donau Uni Krems und dem eLearning Consulting Unternehmen „common sense“ werden Lehrer befähigt, in der Unterrichtsdurchführung neue Methoden und Praktiken professionell und sinnvoll einzusetzen, die sich aus den geänderten Rahmenbedingungen des Einsatzes der Digitalen Medien ergeben. Der nächste OTA-Lehrgang, im Sommersemester 2017 der Virtuellen PH, ist schon restlos ausgebucht.

Infos: www.virtuelle-ph.at