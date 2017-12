Traditionelles aber auch Neues gibt es heuer an Silvester in der Landeshauptstadt zu erleben.

Konzept inspiriert von Paris Hilton

Silvester in Mumbay, Johannesburg oder Ittoqqortoormiit feiern – dieses Erlebnis wollen Eventveranstalter Jürgen Fasching und Schlosscafé-Chef Christian Pfeiffer ihren Gästen am letzten Tag des Jahres bieten. Unter dem Motto „Back in Time – World Wide“ wird ab 17 Uhr im Eisenstädter Schlosscafé jede Stunde in einer anderen Zeitzone gefeiert – und die Partycrowd ist via Live-Stream fast hautnah dabei.

Dazu gibt es jeweils landestypische Snacks und Getränke. DJ Sandro Monticano sorgt für die richtigen Beats, und um Mitternacht wird der traditionelle Walzer im Schlosspark getanzt.

Inspiriert wurde Initiator Jürgen Fasching von Millionenerbin Paris Hilton: „Sie jettete vor einigen Jahren einmal um die Welt, um in jeder Zeitzone Silvester zu feiern, und ich dachte, das wäre ein tolles Partykonzept“, so Fasching, der sich die Ausweitung dieses Konzeptes auf weitere Innenstadtlokale durchaus vorstellen könnte: „Darüber werde ich nächstes Jahr sicher Gespräche mit Lokalbetreibern und der Stadt führen. Zunächst schauen wir, wie es im Schlosscafé ankommt“, so Fasching.