Heuer gab es einen regelrechten Run auf das Starterfeld, erzählte Organisator Franz Parits: "So schnell voll waren wir schon lange nicht". Die Frauen und Männer erwarten auch heuer wieder vier zu bewältigende Stationen. Im Team, das aus vier Personen besteht, absolviert jedes Teammitglied eine Station. Im Einzelbewerb gilt es alle Stationen zu bewältigen.

Die Teilnehmer müssen etwa über eine drei Meter hohe Wand klettern - und zwar in voller Einsatzmontur, also mit Helm, Jacke, Hose und den Stiefeln, erläuterte Parits. "Die schwierigste Station ist jene mit der 80 Kilogramm schweren Puppe. Die Puppe muss aufgenommen, 100 Meter getragen und dann wieder abgelegt werden. Das haben sich vor allem die Damen in der Vergangenheit lange nicht zugetraut."

"Will Spaß haben und mich an mein körperliches Limit bringen"

Eine, die sich dieser Herausforderung bereits gestellt hat, ist die Deutsche Melanie Rudloff, Titelverteidigerin beim "Toghest Firefigther Austria" (TFA) in Siegendorf. Die Erwartungshaltung der 40-Jährigen für den Bewerb in knapp einer Woche: "Spaß haben und mich an mein körperliches Limit bringen", erzählte sie. Rudloff hat bereits in der Jugendfeuerwehr an Wettkämpfen teilgenommen, schilderte sie. Der Spaß sei geblieben und deshalb sei sie heute noch dabei.

Auch sie beschrieb die Station mit der 80 Kilogramm schweren Puppe als die herausforderndste: "Station eins ist der Treppenlauf, der macht mir Spaß. Station zwei ist das Schlauchziehen. Das ist schon kraftaufwendig und geht enorm in die Beine. Station drei (es müssen u.a. zwei Kanister zu je 15 Kilogramm über drei Stockwerke getragen werden, Anm.) ist sehr kompakt. Da hoffe ich, dass ich es dieses Jahr in der Zeit von vier Minuten schaffe. Station vier ist für mich schwierig, gar nicht zu schaffen. Ich scheitere dort am Sand-Dummy von 80 Kilogramm", sagte die Feuerwehrfrau aus Baunatal im Landkreis Kassel in Nordhessen.

Teilnehmer aus ganz Europa

Für den heurigen TFA haben sich 100 Männer und drei Frauen aus Österreich, Slowenien, Tschechien, Großbritannien, Deutschland, Ungarn und aus der Slowakei angemeldet. Außerdem haben zwölf Männerteams sowie ein Frauenteam - bestehend aus drei Österreicherinnen und einer Deutschen - ihre Teilnahme angekündigt.

Doch nicht mit von der Partie ist die Niederösterreicherin Nina Habacht, die es aufgrund ihres Dienstplanes nicht einrichten konnte. "Voriges Jahr war es der volle Hammer", erzählte sie. "Wildfremde Leute unterstützen dich - das fand ich großartig." Zum Bewerb gehört auch das Rahmenprogramm. "Wir haben uns gut etabliert, sind familiär. Wir haben die Halle daneben mit Essen und Trinken."

Wie gut der TFA organisiert ist, will sich heuer auch eine Delegation aus Südkorea ansehen. "Sieben Personen sind den ganzen Tag dabei und wollen von uns lernen. Grund für den Besuch aus Südkorea sind die World Firefighter Games, die heuer in Südkorea ausgetragen werden", berichtete Parits.

Der Wettkampf bei der Feuerwehr Siegendorf beginnt um 9.00 Uhr. Die Teilnehmer gehen im Fünf-Minuten-Takt an den Start.