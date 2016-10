Kamin verursachte Brand in St. Margarethen .

In den Mittagsstunden gab es in St. Margarethen einen Hausbrand an der Hauptstraße. Drei Feuerwehren waren im Einsatz, mittlerweile ist der Brand gelöscht. Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Margarethen, Oslip, Schützen und Trausdorf