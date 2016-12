BVZ

Sieben Buben und ein Mädchen – das ist der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Forchtenau. Die Betreuer Pepi Spuller und Roland Wutzlhofer kümmern sich um ihre Schützlinge und bereiten sie mit Unterstützung von Lukas Pavitsits und Karina Spuller auf den aktiven Dienst vor.

Gemeinsame Ausflüge stärken Kameradschaft

In regelmäßigen Treffen bereiten sich die Feuerwehrjugendlichen, immerhin besteht die Feuerwehrjugend Forchtenau seit 2006, auf den Wissenstest vor.

„In sechs Wissensstufen aufgeteilt, stellen die Jungflorianis ihr Wissen unter Beweis“, wird von Seiten der Jugendfeuerwehr betont. Was so viel heißt, dass je höher die absolvierte Stufe ist desto mehr theoretische und praktische Übungen müssen bewältigt werden.

Aber auch die Vorbereitung auf Wettkämpfe, dazu gehören unter anderem Schlauchlegen, Sprung über den Wassergraben, Hürden überwinden, Kriechtunnel, Zielspritzen oder Anfertigen von Knoten, nimmt viel Zeit und Arbeit bei den einzelnen Treffen in Anspruch.

Voller Einsatz. Bei Besuch bei der Cobra wurde auf Fitness geachtet. | BVZ

2017 wird es eine gemeinsame Gruppe mit der Feuerwehr Neustift geben. Besondere Erfolge konnte die Feuerwehrjugend 2009 bei den Wettkämpfen in Forchtenstein erzielen. Sie wurden Bezirkssieger.

Aber nicht nur Wissen soll vermittelt werden, sondern auch der Spaß darf dabei nicht zu kurz kommen. So helfen die Jugendlichen beim Feuerwehrfest mit. Und auch die Teilnahme an Übungen mit den Aktiven ist für die Jugendlichen ein Highlight. Aber auch Ausflüge dürfen nicht fehlen. So besuchten die Jungflorianis mit ihren Betreuern den Hochseilgarten oder die Bezirksstützpunktfeuerwehr.

Kameradschaft, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein sind Werte, die den Jugendlichen vermittelt werden sowie die Freiwilligkeit im aktiven Feuerwehrleben dem Nächsten jederzeit zur Hilfe zu stehen.