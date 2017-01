35. Ball der Wirtschaft in Eisenstadt .

Am vergangenen Samstag ging er nun zum 35. Mal übers Parkett der Wirtschaftskammer in Eisenstadt. Unzählige Ballgäste schwärmten im ganzen Gebäude aus und amüsierten sich an den insgesamt sieben Bars, darunter auch der legendäre Schlusspunkt der rauschenden Ballnacht: der BVZ-Disco.