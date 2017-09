Die Stadtgemeinde will dafür 25 Parzellen mit jeweils rund 20 Quadratmetern Größe zur Verfügung stellen, teilte Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) am Dienstag mit. In den nächsten Tagen soll dazu ein Infoschreiben samt Anmeldeformular an die Eisenstädter Haushalte gehen.

Hobbygärtner, die gerne einen kleinen Garten hätten, können sich bis 1. Dezember bei der Stadt melden. Die Kosten pro Parzelle belaufen sich auf 150 Euro pro Jahr, darin inkludiert sind neben Wasser auch Workshops und Coaching durch Professionisten. Diese sollen von externen Experten sowie stadteigenen Mitarbeitern durchgeführt werden.

Sollte es mehr Anmeldungen als verfügbare Parzellen geben, werde das Los entscheiden, so Steiner. Er zeigte sich überzeugt, dass die Idee auf reges Interesse stoßen werde. Auch zu den Eisenstädter Schmetterlingswiesen habe es viel positive Resonanz gegeben, meinte der Bürgermeister. Daher wolle man die dort verwendete Blumensamenmischung im nächsten Jahr zum Kauf anbieten.