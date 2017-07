| BVZ

Am Wochenende wurde Gerhard Frasz in einer Mitgliederversammlung der SPÖ Steinbrunn mit großer Mehrheit zum Spitzenkandidaten für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahl gewählt.

„Die SPÖ Steinbrunn startet mit einem neuen Team und motiviert in die Vorbereitungen für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen im Oktober. Noch nie war eine SPÖ-Liste in Steinbrunn so jung und so weiblich“, meint SPÖ-Spitzenkandidat Gerhard Frasz. Mit dabei waren auch Landesrätin Astrid Eisenkopf und SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Ivan Grujic.

Derzeit ist Klaus Mezgolits (SPÖ) Bürgermeister von Steinbrunn. Er hat noch nicht bekanntgegeben, ob er vor der Wahl zurücktreten wird.

Erst zuletzt fiel die Steinbrunner SPÖ-Fraktion dadurch auf, dass sie die Plänedes Bürgermeisters, einige Kindergartenkinder nach Zillingtal zu schicken, ablehnte und die Idee einer Erweiterung des Kindergartens forcierte.