Das neue Jahr bringt dem 1. Ruster Männergesangsverein heuer nicht nur jede Menge Feierlichkeiten, denn der Chor begeht sein 140-Jahr-Jubiläum. Auch ein neuer Vorstand ist gewählt. Walter Humann hat nach fast 30 Jahren als Chorleiter und drei Jahren als Obmann beschlossen, sich in die zweite Reihe zurückzuziehen.

„Ich habe mich immer mit vollem Einsatz eingebracht, jetzt sind unsere Jüngeren dran“, so Humann, der 1987 – nur drei Monate nach seinem Eintritt in den Chor – zum Chorleiter-Stellvertreter ernannt wurde und 1990 die Leitung ganz von Peter Altmann übernahm. „Ich hatte nur ein Jahr Klavierunterricht, habe aber immer Musik gemacht. So wächst man da hinein“, erzählt er.

Ebenso hineingewachsen ist sein jetziger Nachfolger, Gerhard Karassowitsch, denn er war jahrelang Humanns Stellvertreter. Nun haben sie die Rollen getauscht. Sein Ziel: „Den Chor verjüngen, einen Teil des Repertoires modernisieren. Aber es wird schon eine Herausforderung, in die großen Fußstapfen von Walter zu treten.“

Neuer Obmann des Chors ist nun Christian Tomschitz, sein Stellvertreter ist Helmut Kicker. Sie bereiten nun die Jubiläumsfeiern vor. Am 28. Juli soll es einen Festakt auf dem Hauptplatz geben, und auch beim Sängerball am 3. Februar wird das Jubiläum Thema sein.