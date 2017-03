Nach dem Vorjahresthema „Sauberes Eisenstadt“ will die Stadtgemeinde heuer unter dem Motto „Eisenstadt tut mir gut“ verstärkt in die kommunale Gesundheitsförderung investieren. Laut Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) will man die „Stärkung des Gesundheitsverständnisses und der Gesundheitskompetenz der Eisenstädter verfolgen“.

Anhand von zehn Gesundheitszielen, wie der Schaffung von gesundheitsförderlichen Lebensbereichen für alle Bevölkerungsgruppen, der Verbesserung der Ernährung sowie der Zahngesundheit der Kinder, aber auch der Einbeziehung älterer Menschen, wurde ein Maßnahmenkatalog mit Projekten und Veranstaltungen in Eisenstadt, St. Georgen und Kleinhöflein erstellt, die im Programmheft „Eisenstadt tut mir gut“ zusammengefasst sind.

„Wir haben dafür zahlreiche Partner im Bereich der Gesundheit, der Ernährung und des Sports gefunden. Mit dieser gemeinsamen Plattform wollen wir für alle Alters- und Bevölkerungsgruppen die Gesundheitskompetenzen in ihrem Lebensumfeld stärken“, so Steiner.

Beim Projekt „Gemüsebeet“ bewirtschaften etwa Schulkinder unter fachkundiger Anleitung – vorzugsweise von Senioren – Gemüsebeete, aber auch Schmetterlingswiesen sollen angelegt werden.