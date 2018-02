Die von der Bürgerinitiative Großhöflein geforderte "Einhausung in Form eines Tunnels in offener Bauweise" sei "mit wirtschaftlich angemessenen Mitteln nicht umsetzbar", teilte Clemens Mayr, Leiter der Konzeptiven Planung bei Asfinag Service, am Dienstag mit. Mayr verwies dabei auf die in der "Dienstanweisung für Lärmschutz an bestehenden Bundesstraßen" festgelegten Wirtschaftlichkeitskriterien. Diese Einhausung wäre daher "größtenteils von Dritten zu finanzieren".

Im Einklang mit den Richtlinien sei jedoch die Errichtung einer einen Kilometer langen und vier Meter hohen Lärmschutzwand möglich. Doch auch hier sei die Mitfinanzierung Dritter, etwa durch das Land oder die Gemeinde, notwendig. Dieser Beitrag würde bei Gesamtkosten von rund 800.000 Euro etwa 126.000 Euro ausmachen. Nichtsdestotrotz sei man weiterhin zu konstruktiven Gesprächen bereit, um eine für alle Beteiligten möglichst zufriedenstellende Lösung zu finden.

Man habe der Asfinag mehrere Terminvorschläge geschickt, erklärte Wolfgang List von der List Rechtsanwalts GmbH, welche die Bürgerinitiative vertritt. Die Aussage der Asfinag bezüglich Wirtschaftlichkeit sah er nicht als Absage. Er zeigte sich zuversichtlich, dass die Asfinag noch von der Notwendigkeit einer Einhausung überzeugt werden könne. Die Lärmschutzwand sei hingegen eine "Minimallösung" und stehe "nicht zur Diskussion".