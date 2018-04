Eine Reise, die der Videoproduzent Peter Berto nicht so schnell vergessen wird: Vier Wochen lang war er mit einer Harley Davidson auf der legendären Route 66 unterwegs. „Angefangen hat alles mit einem Urlaub“, erzählt Peter Berto, der ganz alleine die Route 66 „bewältigte“ und dabei unvergessliche Eindrücke erlebte.

Legendäre Route 66 mit Harley abgefahren

„Das Einzige, was ich gebucht habe, war der Flug nach Amerika und das erste Hotel in Chicago. Alles andere hat sich dann ergeben. Hat es mir an einem Ort oder bei jemandem gut gefallen, bin ich länger geblieben“, schildert der passionierte Biker, der seit seinem 18. Lebensjahr Motorrad fährt von seinem Trip nach Amerika.

Gemeinsam mit über 50 „Route 66“ Personen entstand ein weltweit einzigartiges Route 66 Musikvideo. Die Musik ist von der Eisenstädter Band The Orange Blues Club. „Viele bekannte Lokalgrößen sind darin zu sehen“, erzählt der Videoproduzent.

So traf er die Route 66-Legende, den 92-jährigen Angel Delgadillo. „Ohne ihn würde es die historische Route 66 nicht mehr geben“, erzählt Berto. Unterwegs war er mit einer gemieteten Harley Davidson, wie es sich für die Route 66 gehört.