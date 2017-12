Der Mann gab an, das Lenkrad verrissen zu haben um einem querenden Rehwild auszuweichen. Ein Alkomattest ergab eine Alkoholisierung von über 0,8 Promille, hieß es von der Polizei am Montag.

Der Fahrzeuglenker erlitt durch den ausgelösten Airbag eine Rissquetschwunde an der Stirn und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.