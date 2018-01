Eisenstädter Fußgängerzone: Achtung Kontrolle.

Am 30. und 31. Jänner sowie am 2. Feber werden Mitarbeiter der Stadtgemeinde und die Polizei an den Einfahrten der Fußgängerzone in Eisenstadt im Sinne eines besseren Miteinanders über diese Verhaltensregeln informieren.

„Gemeinsam mit der Polizei werden wir an drei Wochentagen darüber informieren, wie man sich als Verkehrsteilnehmer in der Fußgängerzone verhält, wann und zu welchem Anlass die Fußgängerzone mit dem Auto befahren werden darf, wie man sich als Radfahrer verhält und was zu beachten ist“, erklärt Umweltgemeinderat Gerald Hicke (ÖVP) diese Kontrollaktion.