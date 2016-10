Die burgenländische Jägerschaft blies am Samstag wieder zum Tanz!

Es ist der Höhepunkt des Herbst: Am vergangenen Samstag luden die Jäger ins Schloss Esterhazy zum Jägerball. Im gesteckt vollen Schloss tummelte sich alles was Rang und Namen hatte. Neben einer tollen Polonaise, einem Schießkino und vielen anderen Belustigungen wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.