So soll es wieder sein. Im Vorjahr engagierten sich noch sechs motivierte Burschen in der Jugendgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Wimpassing. Nachdem zwei in die aktive Mannschaft gewechselt sind und zwei aus zeitlichen Gründen aufgehört haben, wünschen sich den restlichen beiden Feuerwehr-Youngsters wieder mehr jugendliche Kameraden, um gemeinsam zu lernen, zu trainieren und das Erlebnis der Kameradschaft zu genießen.

| FF Wimpassing