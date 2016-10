Billes Versicherungsmakler KG

„Und der Platz 1 geht an… Michael Billes aus Eisenstadt!“ Unter dem freudigen Applaus von rund 2.000 Besuchern des AssCompact Trendtags wurde das Geheimnis um das Top 3-Ranking der österreichischen Jungmakler gelüftet. Die Preisverleihung gilt als Highlight des renommierten Branchenevents und ist Gradmesser für die Qualität und Professionalität des Branchennachwuchses.

Zwei Dutzend Förderer aus der Wirtschaft überreichten den Gewinnern attraktive Preise. „Eigentlich war ich der Auffassung, hoffentlich schaffe ich es wieder in die Top 3“, sagte Billes beim Siegerinterview. „Dass es jetzt der 1. Platz geworden ist – Wahnsinn!“

Vom Casting-Lampenfieber auf die Siegerbühne

Einen Eindruck vom Jungmakler Casting in Wien sah das Publikum in einem Video. Beim Casting hatten die Teilnehmer je zehn Minuten Zeit gehabt, der 18-köpfigen Jury das eigene Maklerbüro samt seinen Zielen und Strategien zu präsentieren.

Anschließend stellten sich die Kandidaten einem spannenden Hearing, bei dem die Betriebskennzahlen und das Faktenwissen der Unternehmer auf Herz und Nieren geprüft wurden. „Was aber den Ausschlag gegeben hat, war das Herzblut, mit dem man bei der Sache ist, das Brennen für den Job“, verrät ein Jury-Mitglied.

Erstklassiges Service mit Kfz-Zulassungsstelle in Eisenstadt

2012 gründete Billes das Unternehmen. Der Neubau in Eisenstadt, Winzerweg 37, beherbergt eine eigene KfZ-Zulassungsstelle für alle Zulassungsbezirke des Burgenlandes. Was ist Billes‘ Unternehmensphilosophie? „Wir sind schnell – gut ausgebildet – und engagieren uns für jeden einzelnen Klienten persönlich.“ Mittlerweile zählt das Team bereits fünf Mitarbeiter und serviciert 1.600 Klienten weltweit – so auch in Kapstadt, New York oder Buenos Aires.

Ob der Sieg gebührend gefeiert wird? „Ich bin aus dem Burgenland, also wird die eine oder andere Flasche Wein sicher dran glauben müssen.“ Auch das Billes-Team freut sich über den Award – man sieht die Auszeichnung als Auftrag und Bestätigung, am richtigen Weg zu sein.