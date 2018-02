FF Kleinhöflein

Der Brandalarm war wie schon jene am Wochenende in der Stadt zwar ein "Fehlalarm", aber anders als zuletzt: Beim Eintreffen an der Einsatzstelle informierte man den FF-Einsatzleiter darüber, dass im Zuge eines Einbruchsversuchs ein Druckknopfmelder ausgelöst worden war. Die Polizei hatte den Einbrecher bereits stellen können.

Auf Anordnung der Polizei sicherte die Feuerwehr ein beschädigtes Fenster, entfernte die Glasreste entfernt und stellte die Brandmeldeanlage zurück. Die FF Kleinhöflein war mit dem TLF1000 rund eine Stunde im Einsatz.