In Klingenbach (Bezirk Eisenstadt Umgebung) ist ein Pkw in Brand gesetzt worden. Unbekannte Täter hatten das Auto Samstagfrüh gegen 6.30 Uhr angezündet. Rund 300 Meter entfernt ging auch noch ein Bereich mit dürrem Gras in Flammen auf, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

Trotz Löscharbeiten der Feuerwehr Klingenbach brannte der Pkw komplett aus. Die Stadtpolizei Eisenstadt ermittelt und sucht nach Zeugen der Brandstiftung.