Für Aufregung sorgte eine angebliche Kindesentführung vor einer Volksschule im Bezirk in sozialen Netzwerken. In Windeseile verbreitete sich die Nachricht, dass jemand mit einem weißen Transporter versucht habe, ein Mädchen vor der Schule zu entführen.

Nun ist klar: Diese Meldung stimmt nicht. Die Direktorin der betreffenden Schule bestätigt: „Diese Details stimmen so nicht.“

Bub wurde aus dunklem Pickup angesprochen

Tatsache ist laut Polizei: Zu keiner Zeit wollte jemand ein Kind in ein Auto ziehen. „Es handelte sich um einen Buben und nicht um ein Mädchen, das angesprochen wurde“, ist vonseiten der Pressestelle der Landespolizeidirektion Burgenland zu erfahren. „Es hat eine Ansprache gegeben. Ein Mann hat aus einem dunklen Pickup heraus den Buben angesprochen. Was genau konnte der Schüler nicht sagen“, berichtet Polizeisprecher Gerald Pangl auf BVZ-Anfrage.

Die Direktorin verständigte die Polizei, worauf ein Exekutivbeamter mit dem Kind sprach. „Wir haben dies zum Anlass genommen, die Kinder unserer Schule einmal mehr über das richtige Verhalten in solchen Situationen aufzuklären, ihnen klarzumachen, dass sie sich uns anvertrauen sollen. So etwas ist auf jeden Fall ernst zu nehmen, aber eine Hysterie loszutreten, ist nicht sinnführend.“

Die Polizei rät in einem derartigen Fall, wenn man einen derartigen Vorfall beobachtet, die Notrufnummer 133 anzurufen und auf die Dringlichkeit hinzuweisen.

„Wenn es geht, sollte man sich die Automarke, Farbe und Kennzeichen merken. Alles, was man weiß, sollte man an die Polizei weitergeben, wie Uhrzeit und Tatort“, merkt Pangl an.