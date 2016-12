Advent, Advent… genau am Sonntag brennt das dritte Kerzlein. Also für alle, die noch keinen Wunschzettel geschrieben haben, wird es Zeit, ihre Wünsche abzuschicken.

Dieser Tage wurde in Eisenstadt ein kleines Hotelimperium geschaffen: Michael Novak, Betreiber des Vicedom, übernimmt auch das Parkhotel in Eisenstadt. Damit kann er über 100 Betten in der Landeshauptstadt anbieten. Und gehört in Eisenstadt somit zu den absoluten Big-Playern am Hotelsektor.

Und es gibt durchaus weiteren Bedarf. Das Kulturzentrum ist tiptop ausgebaut – unter anderem für Kongresse. Die kommen allerdings nur spärlich, weil es zu wenig Betten gibt.

Vor wenigen Wochen gingen die Gebäude der ehemaligen Krankenkasse an einen neuen Besitzer über. Glaubt man, was man hört, dann soll dort ein Sternehotel entstehen.

Also, liebes Christkind, der Wunsch der Eisenstädter ist hiermit ausgesprochen: Sie hätten gerne weitere Hotelbetten. Dann, so hofft man, würden die Touristen nicht nur vorbeischauen, sondern auch bleiben.