Der erste Aufsteiger in die 1. Klasse Nord steht nach dem vergangenen Wochenende wohl schon fest und heißt – wenig überraschend – UFC Weiden am See. Nachdem sich die beiden Verfolger und „Weiden-Jäger“ Neufeld und Neusiedl 1b im direkten Duell zuletzt 1:1 trennten, beträgt der Vorsprung des Leaders auf Platz zwei fünf Punkte, auf Platz drei (und somit auf einen Nichtaufstiegs-Platz) gar schon neun Zähler. B

ei fünf noch ausstehenden Partien ist das schon mehr als die halbe Miete und nur noch reine Formsache. Die Elf von Michael Guttmann spazierte die meiste Zeit problemlos und souverän durch die Liga und genoss durchwegs die Höhenluft an der Tabellenspitze. Man dominierte heuer bis auf kleine Ausrutscher die 2. Klasse Nord und möchte sich in den verbleibenden Partien sicher noch von der Schoko-Seite präsentieren, um sich, neben dem de facto-Fixaufstieg, auch noch die Krone der Meisterschaft 2017/2018 aufzusetzen. Nicht zuletzt deshalb wird der Tabellenführer bis zum Ende nicht nachlassen – und wäre damit auch ein verdienter Aufsteiger sowie Meister, der spielerisch am meisten überzeugen konnte.

Auch wenn rechnerisch die Sache noch nicht durch ist: Den Sekt kann man beim UFC schon einmal einkühlen. Dieses Vertrauen hat sich die Mannschaft mit den bisherigen Leistungen verdient.