Nach der Gemeinderatswahl im Oktober sind die neuen Gemeinderäte und in einigen auch die neuen Bürgermeister im Amt. Die fröhlichen Gedanken an die tolle Feier nach dem Wahlsieg müssen nun schon langsam aber fix dem Alltag weichen. Ein Beispiel aus Mörbisch. Der Geschäftsführer des Seebades hat gekündigt ( wir berichteten ).

Nun ist in der Gemeinde eine Diskussion entstanden, wie und ob er seine Aufgaben und Pflichten gut umgesetzt hat. Der neue Bürgermeister Markus Binder (ÖVP) muss sich die Kritik gefallen lassen, dass seine Partei beziehungsweise er seinerseits für den Geschäftsführer stimmte und ihn nun kritisiert.

Wie auch immer – die Wunden der Vergangenheit holen Mörbisch und wohl hie und da auch andere Gemeinden ein, in denen die „Farbe gewechselt“ wurde. Für die neuen Gemeindeführungen ist es schwer, Dinge, die sie in den vergangenen Jahren an der damaligen Leitung kritisiert haben, nun zu verbessern und schlüssig umzusetzen. Und in mancher stillen Minute wird sich mancher Bürgermeister wünschen, Entscheidungen aus der Vergangenheit wie ein unerwünschtes E-Mail löschen zu können.