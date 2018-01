Gehören Sie noch zu der Generation, die mit ihrem Großvater Mühle spielen durfte? Am schlimmsten war es, wenn es dem Opa gelang, eine Doppelmühle zu bauen. Egal wo man hinfuhr — irgendwie hat man immer einen Stein verloren.

Momentan geht es um keine Mühle, sondern um Müllendorf, wo es wiederum Rechtfertigungsversuche gibt, warum man die Firma Lidl mit bis zu 200 Arbeitsplätzen nicht halten kann. Meldungen, wonach der Umweltanwalt kein „Ok“ für den Ausbau gegeben hat, sind falsch. Für den Ausbau in Müllendorf fehlt der Platz und anscheinend auch der Wille der Firma Lidl. Diese will an den Wiener Stadtrand.

Am Abend, bevor der Lidl-Abgang publik wurde, wurde am Bezirkstag der SPÖ über die Ansiedlung von Schlumberger in Müllendorf gejubelt. Nach der Lidl-Meldung hieß es wieder „Mühle zu“ und ein Stein – in diesem Fall die 200 Arbeitsplätze bei Lidl – war weg.

Aber was soll’s. Drei Jahre ist Lidl noch in Müllendorf. Drei Jahre Zeit, eine Nachfolgefirma zu finden, die sich dann mit vielen, vielen Arbeitsplätzen quasi ins gemachte Nest setzen kann.