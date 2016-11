Einmal per Aussendung, einmal persönlich. So informierten die Sprecher des Eisenstädter Rathauses beziehungsweise die SPÖ-Funktionäre über drei Sportprojekte in Eisenstadt.

Also: Der Eislaufplatz wird überdacht, damit die Saison verlängert beziehungsweise das Eis bei Tauwetter erhalten werden kann. Der ASKÖ baut eine neue Tennishalle an der Industriestraße mit Frei- und Hallenplätzen und in der Nähe des Bundesschulzentrums soll die lang diskutierte Leichtathletikanlage kommen.

Tolle Pläne, die vonseiten der Politik, den sportbegeisterten Eisenstädtern präsentiert werden.

Doch noch mehr zum Staunen lädt der Umgang der Politiker untereinander ein.

Sowohl Rot als auch Schwarz treten für die drei Projekte ein. Für eine gemeinsame Präsentation hat es nicht gereicht.

Aber etwas anderes – viel wichtigeres – ist geschehen: die Finanzierung erfolgt aus Mitteln der Vereine, der Stadt und dem Land. Das war nicht immer so. Bei diesen Projekten hat man es geschafft. Schön, so ein politisches Tauwetter zur Weihnachtszeit.