Dienstagabend wurde der Vorstand für den neuen Tourismusverband Eisenstadt-Leithaland gewählt. Notwendig wurde dieser neue Verband, da das neue Tourismusgesetz nur Regionen fördert, die mehr als 50.000 Nächtigungen vorweisen können. Kräfte und Finanzen sollen so gebündelt und vernünftig eingesetzt werden.

Nun braucht nicht mehr jede Gemeinde ein Tourismusbüro mit Personal und so weiter. Sollte es am „Wahlabend“ keine Überraschungen gegeben haben, dann hat der neue Tourismusverband einen Obmann, dem alles zuzutrauen ist. Der Gastronom Jochen Lehner hat sowohl als Sportmanager als auch als Unternehmer bewiesen, dass er weiß, was er tut.

Was ein weiterer Vorteil dieses Großverbandes ist, dass die einzelnen Gemeinden über den Ortsrand schauen. Nicht nur der Kirtag im eigenen Dorf zählt, sondern auch in der Nachbargemeinde wird schön getanzt. Die Gäste kommen nicht wegen einzelner Orte, sondern wegen der Region mit ihren Besonderheiten. Und nur wenn man touristisch im Großen denkt und plant, können auch die Besucherzahlen wieder größer werden.