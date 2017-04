Dass der Wahlkampf bereits in vollem Gange ist, wurde besonders zu Ostern ersichtlich: Allerorts kamen Politiker in Bewegung, verteilten, tauschten und peckten Eier, traten in Konkurrenz um den größten oder schönsten Osterhasen.

Aber auch außerhalb der Feiertage schmeißt man sich ins Zeug: Die regierenden Parteien beeilen sich, Projekte – von der Schulsanierung über die Schmetterlingswiese bis zur Photovoltaikanlage – auf Hochtouren umzusetzen, denn der Herbst und die Gemeinderatswahlen nahen. Die Oppositionen haben es eilig, alle möglichen und unmöglichen „Missstände“ – von schäbigen Fenstern in der Leichenhalle bis zu losen Kanaldeckeln – ans Licht zu holen. Denn auch hier gilt: Der Herbst und die Wahlen nahen.

Was viele vergessen: Auch in den vergangenen (Nicht-Wahl-) Jahren waren Projekte umzusetzen und Mängel vorhanden – nur schienen einige dringlich, andere weniger. Dennoch bleibt wie jedes Mal die Hoffnung, dass sich alle – Regierende und Opposition – auch nach dem Herbst bemühen, einerseits Mängel aufzuzeigen, andererseits diese zu beheben und ambitionierte Projekte umzusetzen.