Am Montagabend wurde beim SV Wimpassing ein neuer Trainer präsentiert. So neu ist er aber gar nicht. Mit Markus Kernal kehrt der Vorgänger von Willy Kreuz wieder auf den Trainerstuhl des BVZ Burgenlandligisten zurück. Die sportliche Leitung des SVW wollte sich kein neues Gesicht angeln, sondern lieber mit einem vertrauten (Ex-)Coach einen Neuanfang wagen.

Kernal stellte im Sommer die Mannschaft zusammen, musste aber nach wenigen Runden mit nur sieben Punkten den Hut nehmen. Doch auch Nachfolger Kreuz gelang mit acht Zählern wenig. Mit 15 Punkten steht der Verein auf einem Abstiegsplatz.

In der Winterpause wird sich in Wimpassing einiges tun. Vier Kicker haben den Verein schon verlassen, sieben bis acht könnten es in Summe werden. Für Kernal ist es nun die Chance wieder zu zeigen, dass im Team doch noch jede Menge Qualität steckt. Er schaffte schon in seiner ersten Amtszeit als „Feuerwehrmann“ gleich zu Beginn ein Husarenstück und steuerte den SV Wimpassing damals in sichere Gefilde der BVZ Burgenlandliga-Tabelle.

Nun soll das auch im Frühjahr gelingen. Das Saisonziel ist klar definiert: Der Ligaerhalt soll unbedingt geschafft werden. Dazu muss natürlich die eine oder andere Kaderkorrektur her. Eingewöhnungsphase braucht Kernal aber nicht. Das ist (s)ein Vorteil. Er kann schon voll durchstarten.