Der SV Wimpassing war sicherlich die Überraschung im Herbst in der BVZ Burgenlandliga. Mit fünf Punkten Rückstand auf Winterkönig Mattersburg Amateure bleibt die Mannschaft von Spielertrainer Eldar Topic in Lauerstellung. Der große Wurf wird im Frühjahr wohl nicht möglich sein, das ist aber auch gar nicht das Ziel. Dafür wurden in der Wintertransferperiode einige Kaderkorrekturen vorgenommen. Vom Stammpersonal verließen Goalgetter Frank Egharevba, Kai Fazeny und „Kampfmaschine“ Luka Radulovic den SV Wimpassing. Im Gegenzug wurden aber auch namhafte Verstärkungen wie zum Beispiel Karabakh-Torjäger Erdal Kara geholt.

Mit einigen wenigen kosmetischen Korrekturen könnte das Grundgerüst noch mehr verbessert werden, einem erfolgreichen Frühjahr stünde so nichts im Wege. An den SVM Amateuren wird ohnehin kein Weg vorbeiführen, doch dahinter könnte es nach einem neuerlichen Kraftakt gut aussehen. Der Grundstein ist gelegt. Unter diesen Voraussetzungen ist Topics Team der Vizemeistertitel zuzutrauen. Schöne Aussichten für das Kalenderjahr 2018, das noch vor dem ersten Meisterschafts-Pfiff mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel am 28. Februar in Graz gegen Sturm seinen historischen Höhepunkt in der Wimpassinger Vereinsgeschichte erleben wird. Sieht also alles nach einer tollen Erntezeit für den SVW aus.