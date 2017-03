Drei Spiele sind in der Frühjahrsmeisterschaft der BVZ Burgenlandliga absolviert, der SV Leithaprodersdorf ging ebenso oft als Verlierer vom Platz. Mit einigen namhaften Verstärkungen in der Wintertransferzeit wollten die Mannen um (mittlerweile Ex-)Trainer Marcus Schlosser das Feld von hinten aufrollen. Doch nach Niederlagen in Pinkafeld (1:2) und gegen Klingenbach (1:3), warf dieser in der Vorwoche das Handtuch. Mit Interims-Coach Michael Hartl setzte es eine 11:0-Klatsche bei den Mattersburg Amateuren.

Das soll sich nun unter Neo-Trainer Peter Benes ändern. Der Ex-Parndorfer kennt das Fußball-Burgenland und machte sich auch als Coach bei Fortuna 05, Ostbahn XI und nicht zuletzt Schwechat einen Namen. Mit seiner Routine und der Motivationskunst soll der mittlerweile entgleiste SVL-Express wieder auf Schiene kommen und Fahrt aufnehmen.

Natürlich wird das ein schwieriges Unterfangen, ein Ligaerhalt würde wohl einem Wunder gleichen. Die Mannschaft offenbarte zuletzt einige Mängel – vor allem im konditionellen Bereich. Es kommt also jede Menge Arbeit auf den 50-jährigen Schwechater zu.

Peitschenhiebe helfen in der momentanen Situation nichts, genau das Gegenteil könnte aber der Schlüssel zum Erfolg sein. Viel Zeit bleibt Benes ohnehin nicht, um den Kahn flott zu bekommen. Andernfalls bleibt der Traum vom Ligaerhalt nur eines: eine Illusion.