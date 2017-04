Die Regelung betrifft rund 490 Bedienstete im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder und gilt rückwirkend ab 1. Jänner 2017. Insgesamt handelt es sich dabei um ein Volumen von 2 Mio. Euro.

„Wie wichtig die professionelle Pflege für das österreichische Gesundheitswesen ist, zeigt sich immer deutlicher. Pflege ist unverzichtbar für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Wir müssen es schaffen, die Tätigkeit in einem Pflegeberuf so zu gestalten, dass sich junge Menschen dafür entscheiden und die bereits Ausgebildeten lange und motiviert im Beruf bleiben. Mit den Gehaltsanpassungen sind wir dem einen Schritt näher“, so Landesrat Norbert Darabos.

Nach den erfolgreich abgeschlossenen Verhandlungen für das Pflegepersonal in den KRAGES Häusern habe man nun auch jene für den Pflegebereich im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, zu einem für beide Seiten positiven Ergebnis bringen können.

„Wir verfolgen alle das Ziel, gute Rahmenbedingungen für Menschen, die im Gesundheitsbereich tätig sind, zu schaffen. Die Anpassung der Gehälter unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegebereich an jene der KRAGES Häuser symbolisiert das gemeinsame Bestreben, die Betreuungsqualität im Land auch künftig hoch zu halten. Diese finanzielle Honorierung der fordernden Arbeit ist ein Teil der Wertschätzung, den sich die Berufsgruppe verdient hat. Wir dürfen aber nicht auf die ideelle Anerkennung aller Pflegetätigkeiten vergessen, die ich an dieser Stelle auch zum Ausdruck bringen möchte. Es erfordert viel Kraft und Ausdauer sich tagtäglich in den Dienst des Menschen zu stellen.“, so Krankenhaus-Gesamtleiter Robert Maurer.

570 Pflegekräfte arbeiten insgesamt im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder. Sie sind die größte Gruppe der im Gesundheitssystem Beschäftigten. Von der nun vereinbarten Gehaltserhöhung profitieren alle diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen sowie Hebammen. Sie erhalten monatlich zusätzlich 250 Euro brutto, 14mal jährlich. „Das ist gut investiertes Geld und ein Signal der Wertschätzung an die Pflegerinnen und Pfleger. Wir wollen damit die hohe Qualität in der Betreuung im Burgenland auch in der Zukunft gewährleisten“, so Darabos abschließend.