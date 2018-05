Seit 4. April sind die Akutordinationen in Betrieb. Im ersten Monat wurden in der Akutordination im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, die für den Bezirk Eisenstadt zuständig ist, 184 Fälle verzeichnet. 72 Patienten wurden direkt behandelt, 39 ins Krankenhaus überwiesen. In elf Fällen war keine Behandlung nötig.

„In Eisenstadt haben wir eine ähnliche Frequenz wie in Oberwart, sogar ein bisschen mehr“, so Dr. Michael Schriefl, der Vizepräsident der Ärztekammer. Laut Christian Moder, dem Direktor der Burgenländischen Gebietskrankenkasse wurden die meisten Patienten „kurz erstversorgt oder an den niedergelassenen Bereich verwiesen.“