Am Freitag, 11. November, feiert die Landeshauptstadt den Landesfeiertag heuer ganz besonders.

Frühaufsteher können bereits ab 6 Uhr morgens das Live-Programm der ORF-Sendung „Guten Morgen Österreich“ genießen, die Sendung macht Station vor dem Schloss Esterházy und sendet von dort bis 9 Uhr.

Die Narren haben nun ausgeschlafen

Um 8.30 Uhr tauft Probstpfarrer Wilhelm Ringhofer den neuen EisenStadt-Wein vor dem Schloss. Um 9 Uhr findet auch der Festgottesdienst im Dom statt. Danach bewegt sich der Festzug zum Hauptplatz, wo das Programm des Martinikirtages weiter geht. Der Frühschoppen (10.30 bis 12.30 Uhr) wird von der Winzerkapelle Kleinhöflein gestaltet und wird den Vormittag mit zünftiger Blasmusik beenden. Anlässlich 1700 Jahre Hl. Martin wurde im heurigen Jahr auch ein EisenStadt-Wein kreiert.

Besonders bunt getrieben wird es in Mattersburg und Oberpullendorf. Dort werden am 11. 11 pünktlich um 11.11 Uhr die Narren geweckt, die auch gleich ihre Späße in den Städten treiben werden. In Mattersburg wird am Veranstaltungsplatz ein tolles Programm mit dem Prinzenpaar geboten. Abschluss ist um 18.30 Uhr, da werden 20 Ganslessen verlost.

Weitere Martinifeste