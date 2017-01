Vergangenen Sonntag lud der Burgenländische Leichtathletikverband wieder zur alljährlichen Verleihungs-Gala. Diesmal fand die Ehrung wieder im E-Cube in Eisenstadt statt. Unter der Moderation von Josef Lackinger erhielten die Athleten des BLV ihre Auszeichnungen. Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner und Martin Steiner, Präsident des Leichtathletik-Verbandes, überreichten dabei die verdienten Medaillen und Pokale.

Ehrung beim Burgenland-Pokal: Bürgermeister Thomas Steiner, Clara Tschida, Flora Gottfried, Leni Unterberger, Amelie Roll, Livia Unterberger, Noah Vollmann, Fabian Sack, Dominik Berger, David Levis und Martin Steiner. | BVZ

Die großen Sieger des Abends waren Franz Weixelbaum und Natalia Steiger-Rauth. Die beiden erfahrenen Läufer holten sich nämlich bei der Wahl der Leichtathleten des Jahres jeweils den Sieg in der Kategorie „Leichtathletin sowie Leichtathlet des Jahres“.

„Ich bin sehr glücklich, dass mir die Titelverteidigung gelungen ist. Das ist eine große Anerkennung meiner Leistungen im Jahr 2016 und eine zusätzliche Motivation für die nächsten Herausforderungen“, so Franz Weixelbaum. Weiterer „Abräumer“ am Sonntagnachmittag war das Team der Hoadläufer Frauenkirchen, das unter anderem in der Kategorie „beste Mannschaft“ im Laufcup triumphierte.