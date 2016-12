BVZ

Einsatzbereitschaft und Kameradschaft rund um die Uhr und über die Gemeindegrenzen hinaus – das wird bei der Nachwuchstruppe der Feuerwehr Leithaprodersdorf groß geschrieben. Seit 2015 lernt und trainiert die aktuelle Feuerwehrjugend – zum derzeitigen Stand sieben Burschen und ein Mädchen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren – miteinander.

Motiviert. Wie man sieht, hat der Leithaprodersdorfer Nachwuchs großen Spaß bei der Umsetzung des Gelernten. | BVZ

Jeden Samstag geht’s für sie ins Feuerwehrhaus zur Jugendstunde zu Theorieeinheiten und praktischen Übungen. Im Sommer nahm die Jugendtruppe gemeinsam mit der Feuerwehrjugend Hornstein erstmals am landesweiten Jugendbewerb in Bronze teil und schlug sich „bravourös“, wie Yannic Sommer von der Feuerwehr Leithaprodersdorf stolz versichert.

Die Ausbildung des Nachwuchses obliegt aber nicht nur den Jugendbetreuern Alexander Reiter und Florian Jäger, so Sommer: „Hier hilft die ganze Mannschaft mit: Bei Schwerpunkten übernehmen die Gruppenkommandanten oder auch die Fachwarte die Übungen. Denn der Atemschutzwart kann am besten erzählen, worauf es beim Atemschutz ankommt.“

Integriert. Erwachsene erklären dem Nachwuchs, worauf es ankommt. | BVZ

Die Kameradschaft und Zusammenarbeit wird aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus gefördert: Regelmäßig gibt es Ausflüge und Übungen mit den Jugendgruppen der Feuerwehren Deutsch Brodersdorf und Hornstein – wie etwa vor Kurzem eine 24-Stunden-Übung.

Und das hat einen guten Grund: „Mit der Feuerwehr Deutsch Brodersdorf absolvieren wir fast jeden Einsatz gemeinsam, und auch viele Einsätze mit Hornstein. Da ist es gut, wenn sich schon die Jugendlichen gut kennen, um später in der aktiven Mannschaft umso besser zusammenarbeiten zu können. Das haben schon wir als Jugend so mitbekommen und das tragen wir auch so weiter“, erklärt Sommer, denn: „Feuerwehr ist mehr als Übungen und Einsätze: Es ist Tradition, Kameradschaft und Spaß.“

Yannic Sommer denkt an die nächste Generation: „Im nächsten Jahr, wenn einer unserer Jugendlichen in die aktive Feuerwehr aufgenommen wird, wollen wir eine Aktion starten, um Kinder und Jugendliche für die Feuerwehr zu begeistern.“