Derzeit habe die Militärmusik 31 Mitglieder, sagte der Militärkommandant der Burgenlandes, Gernot Gasser, am Montag vor Journalisten in Eisenstadt. Aufgrund des Sparkurses beim Bundesheer waren die Militärmusiken im Vorjahr stark reduziert worden.

Nach Aufhebung der Obergrenze von 20 Musikern richte man nun einen Aufruf an Grundwehrdiener als auch an Quereinsteiger im Alter von 18 bis 40 Jahren. Junge Frauen seien besonders angesprochen, meinte Militärkapellmeister Hans Miertl. Bis zu 16 Kadersoldaten und 30 Wehrpflichtige können in der Militärmusik spielen.

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) und Alois Loidl, Obmann des burgenländischen Blasmusikverbandes, hoben die Bedeutung der Militärmusik für die Traditionspflege hervor. Viele Musiker, die heute in den Musikvereinen spielen, seien davor bei der Militärmusik tätig gewesen.

Die Militärmusik macht aber nur einen kleinen Teil der aktuellen Personalsuche beim Militärkommando Burgenland aus. 300 Stellen gilt es zu besetzen, Interessierten sei "der rote Teppich ausgerollt", sagte Gasser. 35 Bewerber gebe es bereits.