Ziel der aus 18 Personen bestehenden Gruppe ist es, Opfer von häuslicher Gewalt als solche zu erkennen und zu beraten. Rund 30 Verdachtsfälle habe es im heurigen Jahr bereits gegeben, berichtete die Leiterin der Opferschutzgruppe, Michaela Wagner, am Dienstag in Eisenstadt.

60 Mitarbeiter geschult

An die 60 Mitarbeiter seien in Eisenstadt bereits geschult worden, um" Anzeichen von gewaltbedingten Verletzungen und Beschwerden frühestmöglich identifizieren" zu können, so Wagner. Komme es zu einem Verdachtsfall, versuche man die Person auf die Verletzungen anzusprechen und stelle gegebenenfalls Kontakt zum Frauenhaus Burgenland her.

Weiters gelte es, die Verletzungen umfassend und "gerichtsverwertbar" zu dokumentieren. Ab einer schweren Körperverletzung herrsche Anzeigepflicht. Die häufigsten Anzeichen für Gewalt seien blaue Flecken, Würgemale oder Nasenbeinbrüche. "Auch Männer sind davon nicht ausgeschlossen", meinte Wagner.

Das Projekt wird in Kooperation mit dem Frauenhaus Burgenland umgesetzt. Man biete den Betroffenen Beratung und Unterstützung an, erklärte Isabel Bernhardt, Gewaltschutzexpertin im Frauenhaus Burgenland. "Ärzte spielen eine Schlüsselrolle bei der Identifikation von geschlechtsbasierter Gewalt." Daher sei es wichtig, dem Krankenhauspersonal Kompetenzen in die Hand zu geben, um derartige Verletzungen zu erkennen.

Laut Soziallandesrat Norbert Darabos (SPÖ) haben in den Spitälern Kittsee, Oberpullendorf und Güssing 70 Mitarbeiter an Informationsveranstaltungen teilgenommen. In Oberwart befinde sich eine Opferschutzgruppe im Aufbau. Ziel sei es, dass künftig in jedem Krankenhaus eine Opferschutzgruppe installiert werde.

2015 habe es im Burgenland 171 Wegweisungen gegeben, berichtete Frauenlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Sie rechne damit, dass die Zahl der gewaltbedingten Verletzungen um die Adventzeit wieder ansteigt. Derzeit wird die Opferschutzgruppe über das EU-Projekt "Implement" abgewickelt und kofinanziert. Künftig werde auch das Land seinen finanziellen Beitrag leisten, kündigte Darabos an.