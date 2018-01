Überrascht war Bürgermeister Werner Huf (SPÖ) über den Anruf von Lidl, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass Lidl sein Logistikzentrum von Müllendorf abziehen und zentral in Großebersdorf (Niederösterreich) aufbauen möchte.

„Meine erste Frage war ,warum‘? Laut Lidl lag es nicht an der Politik oder an Müllendorf selbst. Sie waren immer mit uns zufrieden“, stellt Bürgermeister Werner Huf fest. „Einziger Grund für die Absiedlung ist, dass Lidl für den Ausbau des Zentrallagers zusätzlich eine zehn Mal so große Fläche gebraucht hätte.“

Was wird aus dem bestehenden Gebäude?

Ein Bericht in einer kleinformatigen Tageszeitung ließ Umweltanwalt Werner Zechmeister zornig werden: „Weder mit dem Umweltanwalt persönlich noch mit irgendeinem Vertreter der Umweltanwaltschaft hat es einen ,Streit über die Tauglichkeit der Bodenbeschaffenheit‘ am Standort gegeben. Dies wäre auch schwerlich möglich gewesen, da es zu einer, wie im Bericht der Tageszeitung behaupteten Erweiterung des Logistikzentrums in Müllendorf, welcher eine ,Aufstockung auf 1.200 Arbeitsplätze‘ bedeutet hätte, keine Vorbesprechung geschweige denn ein Bewilligungsverfahren gegeben hat, bei der sich die Umweltanwaltschaft dazu äußern hätte können.“

Und was wird aus dem bestehenden Gebäude? In erster Linie sucht Lidl nach einer Lösung des Problems. „Bis 2020 wird das Logistikzentrum jedenfalls in Betrieb bleiben“, heißt es vonseiten Lidl. Gleichzeitig wird laut Lidl bereits an einer Nachnutzung der Liegenschaft gearbeitet. „Wir wissen aber noch nicht, was passiert“, ist aus der Lidl-Zentrale zu erfahren.

Drei Jahre hat Lidl noch Zeit. Nicht nur, dass laut Lidl an die 200 Arbeitsplätze, die Gemeinde spricht von 120, für die Region verloren gehen, entgehen der Gemeinde auch Einnahmen aus der Kommunalsteuer.

Denn für jeden Arbeitsplatz bekommt die Gemeinde drei Prozent des Bruttogehalts des Arbeitnehmers. Wie viel das für die Gemeinde Müllendorf ist, dazu möchte Bürgermeister Huf keine Angaben machen. Nur so viel: „Es ist schon einiges an Geld“, so Huf, das er durch die Ansiedlung von Schlumberger wieder reinbringen möchte.