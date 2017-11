Schüler und Lehrer der Neuen Musikmittelschule Rosental sind derzeit fleißig am Proben, denn bereits in einem Monat bringen sie das Rock-Mystical „Löwenherz“ des deutschen Komponisten Andreas Schmittberger zur Aufführung. Über 100 Schüler sind dabei im Einsatz – ob im Schulorchester, in der Band, im Chor, als Tänzer oder als Solisten und Schauspieler.

Das Musical, das von einem jungen Zeitreisenden handelt, ist voll von Gegensätzen – Vergangenheit und Gegenwart, Freundschaft und Feindschaft, Feigheit und Mut, Einzelgänger und Gemeinschaft, mittelalterliche Melodien sowie Rock und Pop. Die Aufführung ist am 14. Dezember, um 19 Uhr, im Turnsaal der Schule.